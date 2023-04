Neuer Obmann: Joachim Stöckl übernimmt den SPV Karlstift

Werbung

Mit einer neuen Vereinsführung geht der Sportverein Karlstift ins Frühjahr. Nach 16 Jahren übergab Obmann Arnold Schwarzinger bei der Generalversammlung sein Amt an Joachim Stöckl.

„Es war nicht einfach, da kaum jemand eine Funktion und damit Verantwortung übernehmen will“, meinte Schwarzinger. „Es freut mich sehr, dass sich Joachim Stöckl dazu bereit erklärt hat. Ich wünsche ihm viel Energie, viel Erfolg, viele Ideen und Durchsetzungsvermögen.“ Die anderen Positionen im Vorstand blieben unverändert.

Der Karlstifter Sportverein wurde 1933 von Leopold Angel gegründet, begeht also heuer sein 90-Jahr-Jubiläum. In den Anfangsjahren nahm der Verein auch an der Fußballmeisterschaft teil, später auch im Damen-Handball und im Tennis.

Heute übernimmt der Verein einen wichtigen gesellschaftlichen Part, veranstaltet Turniere in verschiedenen Sportarten und Veranstaltungen.