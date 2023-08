Ohne Engagement von Ehrenamtlichen wäre Meisterschaft nicht möglich

Obmann Werner Fischer vom SV Kirchberg/Walde berichtet über die Herausforderungen der Vereine und die Unterstützung durch Ehrenamtliche: „Ich bin seit 13 Jahren Obmann des SV Kirchberg am Walde. Alle zwei Jahre gibt es Neuwahlen. Die wichtigsten Funktionen wie Sportliche Leitung, Kassier, Schriftführer, Jugendleitung und Kantinenleitung konnten immer besetzt werden - zumeist von eigenen Spielern oder deren Eltern.“ Die Suche nach seinem Nachfolger als Obmann gestaltet sich allerdings schwierig, bedauert er.

Wer von den Freiwilligen am längsten dabei ist, ist nicht einfach zu beantworten. „Es gibt viele, die den Verein schon lange unterstützen. Ich selbst habe als aktiver Spieler begonnen, war ca. 15 Jahre mit der Kantinenleitung, dem Einkauf und der Veranstaltungsorganisation betraut und bin seit 13 Jahren Obmann.“

Aber es braucht natürlich viele helfende Hände, um eine Meisterschaft zu spielen. „Da muss der Betrieb das ganze Jahr über laufen. Veranstaltungen müssen organisiert und durchgeführt werden, der Sportplatz gepflegt und die Eingaben in Fußball online erledigt werden, das Werbemanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederbetreuung, Zeugwart, Reinigung, Kantine, Eintritt etc. bis hin zum Schiedsrichter beim Reservespiel samt Assistenten an der Linie.“

Beim SV Kirchberg/Walde passiert alles ehrenamtlich, nur für externe Spieler und Trainer gibt es Aufwandsentschädigungen. Erfreulicherweise findet man noch ehrenamtliche Helfer - auch nach der Corona-Pause. Schwieriger wird es allerdings, wenn diese Verantwortung übernehmen sollen.

Walter Ölzant ist beim ASV Schrems schon legendär. Seit 1975 zuerst als aktiver Spieler, dann als Trainer und Funktionär. Seine Begeisterung ist immer noch hör- und spürbar. „Früher habe ich leidenschaftlich selbst gespielt, heute widme ich mich mit dem gleichen Engagement dem Nachwuchs - egal ob Spieler oder Funktionär“, erzählt er begeistert, „nach meiner aktiven Zeit ging es direkt von der Spieler- auf die Funktionärsbank.“ Der Zusammenhalt war und ist groß. „Wir haben die Tribünen und die Bewässerungsanlage selbst gebaut - alles nur mit Freiwilligen.“

Dankbar ist er für die Unterstützung seiner Familie und des Arbeitgebers: „Glücklicherweise war meine Frau immer dabei. Früher ist sie zu jedem Auswärtsspiel mitgekommen - da spielt man gleich leichter. Mein Arbeitgeber war selbst fußballbegeistert und hat uns unterstützt. Einige meiner Teamkollegen wurden auch meine Arbeitskollegen.“ Besonders schätzt er die Arbeit mit der Jugend und das Zusammengehörigkeitsgefühl beim Verein.