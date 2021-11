1. UAK Waldviertel: Schremser erfolgreich

Bei den Landesmeisterschaften in Baden starteten für den 1. UAK Waldviertel Johann Weißinger, Claus Sedlacek, Michael Weißinger, Patrick Stütz, Thomas Feiler und Carmen Bauer. Johann Weißinger holte wie Debütantin Bauer, die die Frauenwertung gewann, einen Landesmeistertitel, siegte auch in der Masters-Wertung. Sedlacek wurde in dieser Zweiter und errang, wie Michael Weißinger und Stütz, Silber. Für Feiler gab‘s Bronze.