Fünf Medaillen für 1. UAK Waldviertel bei Staatsmeisterschaft

Die Österreichische Staatsmeisterschaft im Gewichtheben fand am Wochenende in Vösendorf statt. Der 1. UAK Waldviertel reiste mit zwei Athletinnen und drei Athleten an und kam mit insgesamt fünf Medaillen wieder zurück nach Schrems.

Am ersten Tag startete war Carmen Bauer im Einsatz. Mit wiederholter Bestleistung im Reißen von 45kg und 62kg im Stoßen holte sich die Schremserin den Vize-Staatsmeistertitel in der Gewichtsklasse -55kg.

Am Samstag waren dann die Herren an der Reihe. Den Anfang machte der jüngste Heber, Fabian Stoitzner, in der Gewichtsklasse -81kg. Verletzungsbedingt brachte er nur 103kg im Zweikampf zur Hochstrecke und musste nach dem ersten Stoßversuch abbrechen. Jedoch wurde auch er mit dem Vize-Staatsmeistertitel in seiner Gewichtsklasse in der Altersklasse U15 gekürt.

Am Abend starteten dann die beiden Schwergewichte Patrick Stütz und Hannes Leidenfrost in der Gewichtsklasse +109kg. Stütz lieferte sich einen spannenden Wettkampf um den 3. Platz und konnte ihn mit 215kg im Zweikampf für sich gewinnen. Leidenfrost spielte sich mit 113kg im Reißen und 136kg im Stoßen, da ihm der zweite Platz sicher war. Die beiden schwersten Athleten standen somit beide auf dem Siegertreppchen auf Platz 2 und 3, direkt neben dem Olympia-Teilnehmer und EM-Bronze Gewinner Sargis Martirosjan.

Am letzten Tag der Staatsmeisterschaft durfte Sandra Apfelthaler an die Hantel. Sie überzeugte mit 52kg im Reißen und 66kg im Stoßen und holte in der Gewichtsklasse -81kg den U23-Meistertitel.