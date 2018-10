Es ist vollbracht! Der 1. UAK Waldviertel feierte zum ersten Mal seit 2013 wieder einen Meistertitel, gewann die Teamliga. Den Titel fixierten die Schremser Stemmer am Samstag mit einem klaren Heimerfolg über Schwechat.

Punktehamster des UAK war diesmal Hannes Leidenfrost, der mit 125kg neue Personal Best im Stoßen aufstellte und insgesamt 249,76 Punkte machte. Patrick Stütz holte 243,23 Punkte. Ebenfalls einen neuen persönlichen Rekord stellte Michael Weißinger mit 105kg im Stoßen auf. Unterm Strich war‘s aber generell eine starke Mannschaftsleistung, die zum 3:0-Sieg führte.

Aufstieg fix, in welche Liga aber noch nicht

„Wahnsinn! Super!“, freut sich Obmann Johann Weißinger. „Herzlichen Dank auch an die Fans, die uns immer so zahlreich unterstützen! Die Spannung war ja bis zum Schluss da. Uns musste alles aufgehen, damit wir Brunn noch überholen.“ Am Ende steht der UAK einen Punkt vor den in der Schlussrunde spielfreien Brunnern.

Wie es weitergeht, ist allerdings noch nicht ganz entschieden. „An sich würden wir aufsteigen“, sagt Weißinger. „Aber im nächsten Jahr teilt der Verband die Gewichtsklassen komplett neu ein, daher wissen wir erst im Jänner, in welcher Liga wir im Endeffekt landen werden.“

Davor steigt noch der letzte Gewichtheber-Höhepunkt des Jahres mit der Klubmeisterschaft am 1. Dezember.