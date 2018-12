Als letzter Höhepunkt des Gewichtheberjahres wurde am vergangenen Samstag in der Schremser Sportarena die traditionelle Klubmeisterschaft des 1. UAK Waldviertel durchgeführt.

Zahlreiche Fans kamen und verfolgten mit Spannung die Leistungen der Schremser Gewichtheber. Als Gaststarter bei den Frauen waren Sandra Hofer und Anna Fischer am Start, bei den Männern Gerald Kettlgruber.

Schon im Vorfeld wusste man, dass es besonders im Kampf um den Titel „Meister der Meister“ spannend werden würde.

Spannendes Finale im Hauptbewerb

Patrick Stütz und Hannes Leidenfrost kämpften bis zum Schluss, Leidenfrost war aber wie schon die gesamte Saison sehr gut in Form und konnte mit 105kg im Reißen und 126kg im Stoßen diesen Kampf für sich entscheiden, den Titel „Meister der Meister“ entgegennehmen und so in die Fußstapfen des vorjährigen Klubmeisters Roland klopf treten.

Für das Daumendrücken wurden die Zuschauer mit einer Tombola belohnt, bei der zahlreiche Preise mit nach Hause genommen wurden, auch ein Glühwein stand im Außenbereich bereit.

Für die Stemmer wird‘s nur eine kurze Pause geben, im Winter wird fast durchtrainiert.