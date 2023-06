Stemmer-Duo auch auf internationaler Bühne erfolgreich

Die beiden jüngsten Stemmer des 1. UAK Waldviertel, Sandra Apfelthaler und Fabian Stoitzner, reisten am Wochenende nach Lochen am See ins oberösterreichische Innviertel und standen dort zum ersten Mal auf einer internationalen Bühne.

Gestartet wurde diesmal nicht im gewohnten Grün, sondern im blauen Dress für das Team Niederösterreich. Die Premiere gelang für beide: Sandra Apfelthaler errang mit 53kg im Reißen und 67kg im Stoßen den zweiten Platz in der U23. Fabian Stoitzner erkämpfte sich mit 59kg im Reißen und 68kg im Stoßen in der teilnehmerstärksten Gruppe einen fünften Platz in der U15.