WALDVIERTEL - BRUNN/GEBIRGE 3:1

Am Samstag war in der Schremser Sportarena wieder Gewichtheben angesagt. Die dritte Meisterschaftsrunde des 1. UAK Waldviertel gegen Brunn/Gebirge II stand auf dem Programm. Und die Sportarena war diesmal noch praller gefüllt als sonst, brachten die Gäste doch einen ganzen Reisebus mit ins Waldviertel, um ihre Mannschaft siegen zu sehen.

Brunn war von der Papierform um einiges stärker einzuschätzen als die Schremser Stemmer, die die Begegnung mit dem Kampf „David gegen Goliath“ verglichen. Die Hoffnungen auf ein positives Resultat waren beim UAK relativ gering. Aber wie schon in der biblischen Legende setzte sich auch in Schrems der Außenseiter durch.

Die Waldviertler um Roland Klopf, Patrick Stütz, Hannes Leidenfrost, Claus Sedlacek , Johann Weißinger und Fabian Stoitzner zeigten sich in Bestform. Leidenfrost stellte im Reißen mit 110kg neuerlich eine persönliche Bestleistung auf. Stütz war mit 131kg im Stoßen als letzter Athlet des UAK an der Hantel. Der letzte Brunner Stoßversuch war ungültig – und damit der 3:1-Heimsieg für in trockenen Tüchern.

Damit festigten die Waldviertler ihre Tabellenführung vor Milon/Loosdorf.