UAK-Waldviertel: Doppelte Meisterinnen

Rauscher holte mit 120kg im Zweikampf den fünften Platz in ihrer Gewichtsklasse, war mit 149,12 Sinclair-Punkten Tagesbeste des UAK. Apfelthaler brachte 110kg zur Hochstrecke, holte Gold und damit den Österreichischen U23-Meistertitel in ihrer Gewichtsklasse. Dienstl schaffte 75kg. Bauer stemmte 101kg, holte Bronze in der Allgemeinen Klasse und Gold in der U23-Wertung ihrer Gewichtsklasse. In der Vereinswertung bedeutete das Rang drei für den UAK. Weiter geht‘s für die Schremser am Samstag, 19 Uhr, in der Mannschaftsmeisterschaft daheim gegen Breitenfurt/Leopoldau.