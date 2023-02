UAK Waldviertel erstemmt Medaillen

Werbung

Das Gewichtheber-Jahr begann für den 1. UAK Waldviertel am Wochenende bei der NÖ Landesmeisterschaft in St. Pölten Vier Athleten und zwei Athletinnen der Schremser Stemmer waren mit dabei.

Und sie schnitten durchwegs gut ab, holten insgesamt fünf Gold-Medaillen. Nachwuchstalent Fabian Stoitzner holte sich mit 60kg im Reißen und 70kg im Stoßen den ersten Platz in der Gewichtsklasse -73kg in der Kategorie U15. Christoph Ölzant folgte mit 150kg im Zweikampf in der Gewichtsklasse -89kg. Claus Sedlacek holte sich mit 90kg im Reißen und 115kg im Stoßen den zweiten Platz in der Gewichtsklasse -96kg und den 1. Platz in der Wertung der Altersklasse 4 und somit den AK4 NÖ Landesmeistertitel. Hannes Leidenfrost erlangte den Landesmeistertitel in der Gewichtsklasse -109kg mit 100kg Reißen und 120kg Stoßen.

Noch stärker drauf waren die Frauen: Carmen Bauer erzielte in der Gewichtsklasse -59kg den ersten Platz mit 39kg im Reißen und 65kg im Stoßen und holte sich somit erneut, wie in den letzten zwei Jahren, den Titel NÖ Landesmeisterin. Sandra Apfelthaler startete in der Gewichtsklasse -81kg und konnte mit einer Leistung von 51kg im Reißen und 71kg im Stoßen den 3. Platz erringen. Außerdem holte sie sich den 1. Platz und somit den NÖ Landesmeisterinnentitel in der Kategorie U23 in ihrer Gewichtsklasse und wurde U23 Tagesbeste Athletin.