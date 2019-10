Der 1. UAK Waldviertel feierte am Samstag in der Sportarena Schrems in der letzten Runde der Mannschaftsmeisterschaft einen überraschenden Sieg gegen AK Nord Wien.

Die Titelchancen seit Ende September dahin, als Milon/ Loosdorf den Titel fixierte, während Waldviertel kampffrei war, rechnete sich der UAK auch für den Saisonabschluss gegen Nord Wien kaum Chancen aus, da der Gegner mit starken Geschützen auffuhr. Doch die Gewichtheber des UAK waren top motiviert. So wurde kein einziger Fehlversuch verbucht. Mit am Start waren Roland Klopf, Johann Weißinger, Patrick Stütz, Hannes Leidenfrost und Thomas Feiler.

Die Gäste aus Nord/Wien mussten ihrerseits im Reißen einen Totalausfall hinnehmen. Das Pech der Gegner und die starken Leistungen der Waldviertler führten zu einem durchaus überraschendem 2:1 Heimsieg – der UAK ist Vizemeister!

Im Anschluss wurde ein gemütliches Oktoberfest abgehalten und dabei auf die starke Saison angestoßen.