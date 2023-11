Gewichtheben Waldviertler Stemmer-Urgestein ist verstorben: Trauer um Fritz Böhm

Foto: privat

F ritz Böhm gründete 1948 den Gewichtheber-Klub in Heidenreichstein mit, war Gründervater des 1. UAK Waldviertel in den 1970er-Jahren, jahrzehntelang als Obmann und Nachwuchstrainer im Einsatz. Am Sonntag ist das Stemmer-Urgestein und pensionierte Uhrmacher-Meister mit 80 Jahren überraschend gestorben.