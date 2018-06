Der Glocknerman zeigte sich auch heuer rund um Fronleichnam zwischen Graz und dem höchsten Berg Österreichs von seiner raueren Seite. „Wir hatten alles dabei“, schmunzelt Stefan Schrenk, der beim 1.000km langen Ultrarennen am Start war. „Extreme Hitze am Start, Gewitter, Hagel, Dauerregen…“

Gerade sommerliche Temperaturen hätte sich Günther Fiedler, der über 450km seinen Sprintsieg vom Vorjahr zu wiederholen, eigentlich gerne erspart. Von den Krampf-Erfahrungen aus 2017 konnte der fürs Schrenk Sport Team fahrende Waldensteiner aber heuer zehren. „Meine Crew, Christian Puhr und Martin Vogler, haben mich laufend mit Wasser abzukühlen“, erzählt Fiedler. „Die Probleme blieben heuer aus.“

Regen und Hagel bis zum Kartitscher Sattel

Und kälter wurde es auch bald. Auf der Soboth gab‘s nämlich Hagel, dann regnete es bis zum Kartitscher Sattel. „Durch die Dunkelheit und die engen Kurven war das dort eine ganz schöne Herausforderung“, sagt Fiedler. Je näher das Ziel rückte, desto besser wurde auch wieder das Wetter. Auf der Großglockner-Hochalpenstraße gab‘s deshalb einen schönen Sonnenaufgang zu bestaunen.

Der Kitsch des Moments hätte vielleicht noch verlangt, dass der Waldensteiner da auch noch dem Sieg entgegenfährt. Damit wurde es aber knapp nichts. Nach 17:48 Stunden – also über eine Stunde früher als im Vorjahr – fuhr er auf der Edelweißspitze als Zweiter durchs Ziel. Er musste sich dem Italiener Omar di Felice (17:11) beugen. „Die Freude ist riesengroß“, sagt Fiedler. „Herzlichen Dank an meine Familie, meine Sponsoren und nicht zuletzt an mein Team.“

Jubel am Großglockner. Der Waldensteiner ließ seinem Vorjahressieg im Sprintrennen heuer einen zweiten Platz folgen – mit stark verbesserter Zeit.

| privat

Als Fiedler auf der Edelweißspitze ankam, radelte Teamchef Stefan Schrenk auf der 1.000km langen Ultrastrecke gerade den Kartitscher Sattel hinauf. Der Vitiser, der den Glocknerman als Vorbereitung für das Race Around Ireland im August nutzte (die NÖN berichtete), war mit seinem Rennen (inklusive zehnminütigem Powernap in der zweiten Nacht) sehr zufrieden. „Gut war, dass das Wetter umgeschlagen hat. Die Hitze beim Start hätte ich nicht durchgehalten“, sagt er. „Die Strecke sonst ist mit gelegen, viele Berge…“

Relativ entspannt zum sechsten Gesamtrang

Den Großglockner selbst überfuhr er ja gleich in beide Richtungen. Nur als es zum zweiten Mal auf die Soboth ging, musste er beißen. „Nach 900km war das sogar mir als leidenschaftlichem Bergfahrer etwas viel.“ Den 1.300hm-„Schnapper“ überstanden, radelte er aber wieder relativ entspannt einem sechsten Gesamtrang entgegen – Zeit 42:26h.

„Mir ist es insgesamt gut gegangen. Ich hätte noch weiterfahren können. Im Hinblick auf Irland, wo die Strecke ja doppelt so lang ist, war das also sehr gut“, fasst Schrenk zusammen. „Auch das Team hat super funktioniert. Der Großteil war ja eingespielt, aber es waren auch einige Neue dabei. Gerade die Betreuung ist essenziell bei solchen Rennen.“

Für den Glocknerman an sich findet Schrenk nur lobende Worte: „Es ist eine schöne Veranstaltung, rund, kompakt, gut organisiert. Viele Leute am Start, da gleichzeitig das City-Radeln stattfindet.“