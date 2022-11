10. Werbeprofi Silvesterlauf: Vorfreude auf Laufevent ist groß

10. Werbeprofi Silvesterlauf in Gmünd

Samstag, 31. Dezember, ab 13.30 Uhr

Start/Ziel: Altes Rathaus, Stadtplatz

Startzeiten

13.30 Uhr: Kinderlauf (1 Runde/1.300m)

14 Uhr Hobbylauf: (2 Runden/2.600m), Hauptlauf (5 Runden/6.500m)

Anmeldung:

Voranmeldung online via www.ltgmuend.at; Nachmeldung am 31. Dezember, 10-12 Uhr, im Tourismusbüro; Startnummernausgabe für Vorangemeldete am Durchgang zur Passage (neu) und im Tourismusbüro – am Veranstaltungstag oder auch schon am 30. Dezember von 14 bis 18 Uhr.

Streckenführung:

1,3km langer Rundkurs in der Altstadt; von der Fußgängerzone in die Kirchengasse, über die Schlossgasse auf den Stadtplatz zurück, in die Schremser Straße und am Kindergarten vorbei wieder zu Start/Ziel.

Preise/Preisgelder:

Verlosung einer Laufreise zum Stockholm-Marathon und allen vorangemeldeten Finishern des Hauptlaufes; Geschenk für alle teilnehmenden Kinder; Gewinnchance per Rubbellos für jeden Starter; Sonderpreise für schnellste Damen und Herren des Hobbylaufs; Prämierung der originellsten Läuferkostüme; Preisgelder für Top-3 im Hauptlauf und drei größte Finishergruppen (alle Bewerbe); Neu: Vereinschallenge: Gutschein für Bierparty für den teilnehmerstärksten registrierten Verein.

Siegerehrung/Preisverteilung:

Die Siegerehrung für alle Bewerbe findet um 16.30 Uhr im Palmenhaus statt (300m vom Stadtplatz entfernt), dabei findet auch die Jubiläumsverlosung statt.

Weitere Infos:

http://www.ltgmuend.at