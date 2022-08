60er-Feier im Hause Eigenschink

Werbung

„Man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt man. Ich fühle mich wie 40, daher hoffe ich, dass noch viele bewegte Jahre auf mich zukommen“, zitierte der Jubilar aus seiner Dankesrede an seine Familie.

Diese richtete sich in erster Linie an Gattin Elisabeth , mit der er seit 32 Jahren verheiratet ist, und seine leider an Corona erkrankten, daher nicht anwesenden Eltern und die beiden Söhne. Tina Well und Band, die sich der Jubilar als Musikliebhaber und Tänzer als Geburtstagswunsch erfüllte, sorgten für einen schwungvollen, sehr langen und unterhaltsamen Abend.