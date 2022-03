Motocross: Schadler sucht das Comeback

Zwischenzeitlich war Samuel Schadler schon ziemlich weit weg vom rennmäßigen Motocross-Fahren. Die durch die Pandemie durcheinandergewirbelten Rennkalender und seine beginnende Ausbildung zum Physiotherapeuten sorgten in den vergangenen beiden Jahren für eine Verschiebung der Schwerpunkte. Jetzt will es der Gmünder aber doch noch einmal wissen, hat für die kommende Saison einiges vor. Die Staatsmeisterschaft will er sich aber sparen, nur vereinzelt an Läufen teilnehmen.

„Imbach zum Beispiel ist eine Strecke, die mir taugt, da kann schon sein, dass ich auch in der ÖM dort fahre“, sagt der 25-Jährige, ansonsten würde ihn auch der OÖ-Cup reizen, der heuer auch in Deutschland in Prackenbach in Deutschland Station macht. „Die Strecke kenne ich sehr gut“, sagt Schadler. „Generell ist das Programm sehr interessant.“ Fixiert hat er bislang aber nur den Waldviertel-Cup, den er komplett fahren möchte – der heuer mit zweimal Schrems und Schönau im Mühlkreis nur drei Rennen umfassen wird.

Dann wird Schadler auch erstmals in der Offenen Klasse antreten – statt bisher MX2. Sein neues Bike, eine KTM mit 450ccm Viertakt-Motor, bringt ihn in die neue Klasse. „Das ist schon nochmal eine andere Kategorie. Die Maschine geht sehr gut“, schmunzelt er. 40 Trainingsstunden hat er im Herbst angesammelt, war dafür auch in Italien. Außerdem fand er zum Laufen, trat auch dem LT Gmünd bei. „Das hilft mir auch sehr weiter, weil ich generell fitter bin“, sagt Schadler. „Ich fühle mich echt gut, habe auf der Strecke meinen Speed wiedergefunden. Mir kommt auch vor, ich fahre jetzt etwas aggressiver.“ Eine erste Kostprobe davon wird‘s voraussichtlich am 22. Mai geben. Da fällt der Startschuss zum W4-Cup in Schrems.