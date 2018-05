In ihrem vierten Jahr umfassen die „Gmünder Erlebnisläufe von Nord nach Süd“ des LT Gmünd heuer erstmals sechs Läufe. Nach einem Jahr Pause kommt nämlich der Schremser Moorbadlauf ins Programm zurück und bildet dort am 8. Juni auch gleich die Auftaktveranstaltung.

„Die Überlegung, Schrems wieder zurück ins Programm zu holen, hatten wir schon im Winter und haben uns dann auch relativ schnell darauf geeinigt“, erzählt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock. 2017 war Schrems ohnehin nur wegen einer Terminkollision aus dem Kalender gerutscht.

Heuer wird der Freitagabendlauf rund um das Schremser Moorbad am 8. Juni den Auftakt für die Erlebnislauf-Serie bilden. Der Start ist um 19 Uhr beim Restaurant. Im Anschluss an den Lauf wird mit einer Läuferparty bei gefüllten Kartoffeln – natürlich von der Läufer-Family Riener aus Thaures – weiter in den (hoffentlich) lauen Sommerabend gefeiert.

"Ein würdiger Rahmen für die Siegerehrung"

Auch der im Vorjahr erstmals durchgeführte Reingerser Friedenslauf bleibt erhalten, wandert aber vom Juni (im Vorjahr am selben Wochenende wie Stadtlauf und Halbmarathon in Waidhofen) auf den 15. September.

Ebenfalls nach hinten verlegt wurde der neuerlich massiv aufgewertete Litschauer Herrenseelauf, wo heuer das Waldviertel-Cup-Finale steigt (die NÖN berichtete). „Das wird sicher ein würdiger Rahmen für die Siegerehrung“, ist Bock überzeugt.

Die Gmünder Erlebnisläufe enden dann schon traditionell im Oktober mit dem Mandelsteiner Berglauf.