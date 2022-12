Schon über 350 mit dabei

Werbung

Etwas mehr als eine Woche dauert das Jahr nur noch. Wer nach den Feiertagen mit Keksen und anderen Leckereien das alte Jahr sportlich verabschieden möchte, der ist beim Gmünder Silvesterlauf sehr gut aufgehoben. Nach zwei Jahren Pause findet er erstmals wieder statt.

Das Interesse an der zehnten Auflage ist wieder groß. Schon mehr als 350 Menschen hatten sich Montagabend via Internet vorangemeldet. „Das ist sehr erfreulich – besonders, dass auch so viele Kinder dabei sind“, sagt Bernhard Bock, Obmann des Veranstalterklubs LT Gmünd, der sich auf ein „Mega-Spektakel“ freut. „Alles ist auf Schiene. Jetzt muss nur mehr das Wetter passen.“

Anlässlich des Jubiläums wird es auch eine große Verlosung geben – eine Laufreise zum Marathon nach Stockholm unter allen Vorangemeldeten und viele weitere Preise via Rubbellose unter allen Startern.

Gelaufen wird wie immer ab 13.30 bzw. 14 Uhr auf dem 1,3 Kilometer langen Rundkurs (Hauptlauf 6,5km; Hobbylauf 2,6km; Kinderlauf 1,3km) durch die Gmünder Altstadt.

Weitere Infos: lt-gmuend.at