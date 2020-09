Golfclub Weitra und Rotary Club Weitra luden zum Charity-Golfturnier im Andenken an Franz Schwingenschlögl, der aktives Mitglied in beiden Clubs war und dessen plötzlicher Tod Anfang Juni alle erschütterte.

Franz Schwingenschlögel war es, der dieses Benefiz-Turnier immer organisiert hatte. Daher war es für alle ein großes Anliegen, das Turnier möglich zu machen, unter Einhaltung der notwendigen Corona-Maßnahmen. Es war ein großer Erfolg mit über 90 Teilnehmern, perfekt organisiert von Franz Zierl mit einem umfangreichen Rahmen- und Kulinarikprogramm.

Und irgendwie schwebte wohl der Geist von Franz Schwingenschlögl über der Veranstaltung – auch in den sehr emotionalen Reden von Golfclub-Präsident Gottfried Strondl und Rotary-Club-Präsident Johann Pollak mit persönlichen Erinnerungen an ihn, einer Gedenkminute und einem Sonderapplaus. Gedankt wurde auch den langjährigen Sponsoren.

Meierhofer Rotary-Club-Präsident Johann Pollak und Golfplatz-Eigentümer Gerhard Seidl überreichten den Spendenscheck über 3.500 Euro an Stephanie Fürstenberg.

Prinzessin Stephanie Fürstenberg überreichte den Siegern des Turniers in den verschiedenen Wertungen die Preise. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Unterstützung vom „TUTGUT“-Förderverein verwendet, dessen Schirmherrin Stephanie Fürstenberg ist. Sie konnte einen Scheck in Höhe über 3.500 Euro in Empfang nehmen, auch der Erlös der Tombola geht an den Verein.

„Der Verein hilft schwerkranken Kindern und deren Familien in Notlagen und ist angewiesen auf Spenden, die zu 100 Prozent an die Familien weitergegeben werden“, so Fürstenberg. „In Zeiten von Corona entfallen viele Veranstaltungen von Vereinen, die bisher an ‚TUTGUT‘ gespendet haben. Wir sind daher für jede Hilfe und Unterstützung dankbar.“ GC-Weitra-Manager Alfred Kern: „Franz schaut auf uns runter, es hätte ihm gefallen“.