Auftakt der „Heart of Golf“-Trophy am Herrensee

Der Golfclub Herrensee war Station der „Heart of Golf Trophy 2023 by Diplomatico“. Bei dieser Turnierserie nehmen neben dem GC Herrensee die Mitgliederclubs Lengenfeld, Weitra, Poysdorf, Ottenstein, Haugschlag, Marco Polo Vienna, sowie die Golfclubs Kaskáda und Monachus in Tschechien teil.

Bei hervorragenden Golfwetter wurde auf dem beliebten „Par 3“ Golfkurs in Litschau gespielt. Pünktlich um 12 Uhr starteten vom Tee 1 und Tee 10 die erste Gruppen, versorgt mit Wasser, Bananen und Müsliriegel, in das Turnier, mit dem Ziel die begehrten Trophäen zu ergattern.

Ergebnisse:

Netto Gruppe A: 1. Manuel Kreuzer, 2. Harald König, 3. Günther Hofmann

Netto Gruppe B: 1. Heinz Koza, 2. Thomas Henmüller, 3. Michael Opocensky

Netto Gruppe C: 1. Florian Krisper, 2. Horst Handl, 3. Andreas Androsch

Brutto Damen: Michaela Egger

Brutto Herren: Peter Ris