Backhendl Trophy: Saisoneröffnung im Golfresort Haugschlag

Mit der Backhendl Trophy wurde am Samstag die Golfsaison im Golfresort Haugschlag eingeläutet. Aufgrund der enormen Anzahl von knapp 170 Anmeldungen , musste das Turnier auf beide Plätze, Course Haugschlag und Course Waldviertel, aufgeteilt und separat gewertet werden. Gespielt wurde ein Texas Scramble mit Vierer-Teams. Bei sommerlichen Temperaturen von über 20 Grad und bestens vorbereiteten Golfplätzen wurden gute Ergebnisse erzielt.

Auf Course Haugschlag siegten in der Bruttowertung mit 14 Schlägen unter Par die Haugschlager Club-Mitglieder Sebastian Boindl, Leo Thalhammer, Carolina Stetzl und Alexander Hader mit einem Schlag Vorsprung auf Markus Türk, Roman Walter, Markus Birnzain und Manuel Kreutzer. Die Nettowertung entschieden Nikolai Chrastka, Patric Ander, Dominik Werle und Dominik Weidmann souverän für sich. Auf Course Waldviertel siegte die Jugendmannschaft mit jonah und Lauren Husinsky sowie Johannes Gisy und Christoph Maukner mit 15 unter Par in der Bruttowertung, die Nettoklasse gewannen Andreas Pfandler, Klara Kellner, sowie Matthias und Cornelia Lettner.