Golf Aufstieg geschafft: Erfolgreiche Golf-Ladies aus Haugschlag

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Erfolgreiche Golf-Ladies aus Haugschlag: Christine Starmühler, Heike Puntigam, Heidemaria Kössner, Karin Kolm-Brandner, Captain Gabriela Mandl, Beate Schmidt, Michaela Egger und Turnierdirektor Maier (von links). Foto: privat

D as Seniorinnen-Team des GC Haugschlag-Waldviertel fixierte in Regau-Attersee den Aufstieg in die 3. Division.