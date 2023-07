Golf-Marathon absolviert

Ein nicht alltägliches Golf-Turnier ging mit dem „Granit Titan 2023“ in Haugschlag, in Litschau und im benachbarten, tschechischen Mnich über die Bühne. Ein Golfmarathon über 81 Löcher musste ab 4:30 Uhr früh gespielt werden. Die Teilnehmer starteten am 9 Loch- Platz Nova Bystrice, dann gab's 18 Löcher am Course Mnich zu absolvieren, bevor man auf ein Frühstück und 18 Loch am GC Herrensee in Litschau vorbeischaute.

Am Nachmittag mussten noch je eine Runde auf den beiden Championship Plätzen in Haugschlag gespielt werden. Der erste Flight kam um 19.30 Uhr ins Ziel, das Abschlussteam beendete um 21 Uhr den Golfmarathon über 81 Löcher, wobei 45 km golfspielend zurückgelegt werden mussten. Entscheidend war allerdings nicht die Zeit, sondern die Anzahl der Schläge.

Und da hat mit 342 Schlägen gesamt der 16-jährige Adriano Weisgrab (GC Haugschlag Waldviertel) 32 Schläge vor Manuel Kreutzer (GC Haugschlag) die Nase vorne. Bei den Damen wurde Inge Sperl mit 421 Schlägen zur „Granit Titanide 2023“ gekürt. Die Nettowertung gewann Matthias Gabler.