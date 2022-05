Haugschlag Open: Sieg an Niederlande

Werbung

Die Pro Golf Tour war vorige Woche zum insgesamt 13. Mal im Golfresort Haugschlag zu Gast. 156 Starter aus mehr als 20 Ländern kämpften dabei um einen Preisgeldtopf von 30.000 Euro – darunter auch 18 Österreicher. Am Ende jubelte der Niederländer Dario Antonisse.

55 Spieler waren nach dem Cut vor dem Finale bei den „Haugschlag NÖ Open by perfect eagle“ noch mit dabei. Sie wurden von schönem Wetter in der entscheidenden Phase des Turniers begleitet. Für die dazugehörige sportliche Gala sorgten die Akteure. Im Fokus stand freilich vorerst der Final-Flight der ersten Drei. Der Niederländer Max Albertus ging mit einem Score von -11 Schlägen als Führender in den Tag, gefolgt vom Franzosen Henry Simpson und dem Belgier James Meyer de Beco mit jeweils 10 unter Par.

Von diesem Trio gewann jedoch keiner. Simpson nahm sich mit drei Bogeys auf den ersten 7 Holes früh aus dem Titelrennen. Auch Meyer de Beco fabrizierte gleich in der Früh ein Bogey und glitt dann in eine solide Phase ohne Downs, aber auch ohne Ups.

So lieferten sich am Ende zwei Niederländer das Match des Tages: Max Albertus und Dario Antonisse. Sie ließen sich auch durch Bogeys nicht aus der Ruhe bringen, zogen ihr Spiel solide durch, setzten sich so sanft vom Feld ab und trieben sich gegenseitig in ein Stechen, das nach einem Score von -13 für beide notwendig wurde. In diesem hatte dann Dario Antonisse den besseren Schlag für sich und schließlich den Siegerpokal in den Händen.

Als Überflieger präsentierte sich hingegen der Gloggnitzer Maximilian Lechner. Auf den ersten neun Löchern des Finaltages hatte er mit vier Birdies sogar die Führung erobert, ehe ihn ein Bogey auf Hole 11 aus der Bahn und anschließend zurückwarf. „Das war ein cooles Turnier für mich. Ich habe in der Früh gut geputtet und war sehr fokussiert. Dann bin ich leider ein wenig außer Tritt gekommen, und dann wird hat jeder Fehler hart bestraft“, resümierte er.

„Wir haben eine tolle Veranstaltung gesehen. Mein Dank geht auch ans gesamte Greenkeeping-Team. Sie haben hervorragende Verhältnisse geschaffen, was um diese Jahreszeit im Waldviertel nicht immer leicht ist.“, freute sich Golfresort-Geschäftsführer Hans Geist.