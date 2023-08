Haugschlager und Herrensee-Clubmeister wurden gekürt

Knapp 100 Teilnehmer spielten am vergangenen Wochenende in Haugschlag um die begehrten Meisterschaftstitel des GC Haugschlag und des GC Herrensee. An zwei Tagen wurden im Zählwettspiel und im Stableford-Turnier auf beiden Plätzen um die Meisterehren gespielt. Auch die ganz jungen Golfer kämpften bei einem Kinderturnier auf Course Haugschlag um den Titel des besten Nachwuchsspielers. In der allgemeinen Klasse konnten sich die Favoriten schlußendlich durchsetzen. Mit Sebastian Boindl bei den Herren und Carolina Stetzl bei den Damen waren bekannte Gesichter am Siegerpodest zu finden.

Sebastian Boindl spielte in der ersten Runde mit 65 Schlägen seine perönlich beste Runde in Haugschlag und mit 71 Schlägen am Sonntag war sein Sieg souverän bestätigt. Bei der stimmungsvollen Preisverteilung direkt am 18. Grün des Course Waldviertel bedankte sich Clubpräsident Arnold Sekyra für die rege Teilnahme und für den ausgezeichneten Sport, der geboten wurde. Gemeinsam mit Headgreenkeeper Martin Auer übergab er die Pokale an die Sieger der einzelnen Klassen und Altersgruppen.

Die Sieger und Clubmeister 2023 des GC Haugschlag: Allgemeine Klasse : Carolina Stetzl und Sebastian Boindl.- Mid Amateure: Jeannine Rösener-Seyfried, Andreas Pfandler.- Senioren: Heidemaria Kössner und Harald König.- Master Senioren: Helmut Peer.- Junioren: Nicola Rumpel und Adriano Weisgrab.- Netto: Viktoria Poindl und Benjamin Rührl.- Schüler: Jakob Poindl (U10) und Leon Birnzain (U12).

Die Sieger und Clubmeister 2023 des GC Herrensee: Natascha Österreicher und Jan Hronek; Camillo Krisper (Jugend)