Jugend-Staatsmeister wurden in Haugschlag gekürt

Ein Golffest für die Jugend wurde im Golfresort Haugschlag gefeiert. Zunächst gastierte die Austrian Juniors Golf Tour (AJGT) presented by Bernd Wiesberger bei ihrer sechsten Runde am Course Waldviertel. Es wurden zwei Runden Zählwettspiel auch gleichzeitig als Qualifikation für die direkt im Anschluss stattfindenden Matchplay Staatsmeisterschaften gespielt.

Bei wirklich heißen Temperaturen präsentierte sich die Golfplätze des GC Haugschlag-Waldviertel in perfektem Pflegezustand und über 150 Schüler und Jugendliche lieferten sich sehenswerte Duelle. Haugschlag-Präsident Arnold Sekyra war über den Event hoch erfreut: „Es ist für uns immer eine Auszeichnung, wenn wir internationale Turniere und Staatsmeisterschaften für Haugschlag zugesprochen bekommen. Die Reaktionen der Teilnehmer und Betreuer auf Platzverhältnisse und Gastfreundschaft waren überwältigend. Besonders freut mich, wenn wir bei der Jugend für den Tourismus im Waldviertel punkten können.” Auch Turnierdirektor Hans Kienesberger war sehr zufrieden: “ Eine Superwoche für den österreichischen Golfsport im Waldviertel. Der GC Haugschlag präsentierte sich als perfekter Gastgeber und die Mädels und Burschen zeigten bestes Golf auf internationalem Niveau.”

Die Besten beim Qualifaktionsturnier: Burschen: 1. Fabian Fischer (Salzburg, 139 Schläge), 2. Lenny Koch (Wien) und Patrick Fellner (Oberösterreich, beide 144).- Mädchen: 1. Nela Travnickova (CZE, 151), 2. Katharina Schroll (Wien, 156), 3. Sophie Raab (Steiermark, 157).

Österreichische Schüler- und Jugendstaatsmeister Matchplay: Mädchen (U12, U14, U16, U18): Adele Kontrus (Tirol), Elena Duduleanu (Wien), Zoe Oberascher (Kärnten), Viktoria Bauer (Kärnten).- Burschen (U12, U14, U16, U18, U21): Benjamin Al-Khaffaf (Niederösterreich), Paul Großschädl (Steiermark), Raphael Aigner (Wien), Konstantin Füsselberg (Niederösterreich), David Ennsmann (Oberösterreich).