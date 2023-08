Mit Hole in One zum Sieg beim Sacchetto-Cup

Der heurige Sacchetto-Cup im GC Herrensee in Litschau neigt sich langsam seinem Ende zu. Mittlerweile wurde die siebente von neun Runden ausgetragen. Und neuerlich gab es einen Führungswechsel in der Gesamtwertung. Da Markus Birnzain diesmal nicht teilnehmen konnte, nutzte Michael Opocensky die Gunst der Stunde und holte sich die Führung in der Turnierserie zurück, startet jetzt mit einem Schlag Vorsprung ins vorletzte Turnier.

Der Sieger in der siebenten Runde war aber nicht Opocensky. In der Bruttowertung holten sich Christian Lamatsch und Valerie Jellmair die Siege. In den Nettowertungen siegte in der Gruppe A Gerhard Sokolt, dem als Höhepunkt des Turniers auf Loch 9 ein Hole in One gelang (statt der üblichen Einladung für alle Turnierteilnehmer spendete er an das Kinderhospiz „Lichtblickhof“), vor Opocensky und Helmut Weiss. Friedrich Graetz gewann die Gruppe B vor Horst Handl und Doris Widhalm. Die Jugendwertung ging an Willi Grätz.