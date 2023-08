Nach sechster Runde: Führungswechsel im Sacchetto-Cup

Der Sacchetto-Cup erfreut sich immer größerer Beliebtheit, dieses zeigt die Statistik mit 90 Teilnehmern mehr gegenüber dem Vorjahr - dabei sind im GC Herrensee in Litschau nicht nur turniererfahrene Golfer, sondern auch Anfänger. Mittlerweile wurde bereits die sechste Runde gespielt.

Entgegen den Vorhersagen ging das Turnier bei perfektem Golfwetter über die Bühne. Nach dem Eintreffen der letzten Gruppen stärkten sich die Teilnehmer im Golfresort Haugschlag. Bei der Siegerehrung bedankte sich das Team des GC Herrensee für die zahlreiche Teilnahme. Dabei wurde besonders die Leistung von Peter Ris hervorgehoben, der mit eine Par-Runde (54 Schläge) die Bruttowertung klar für sich entschied. Die beste Dame war Edith Zortea. In den Nettowertungen jubelten Sebastian Schneider (Jugend bis 14 Jahre), Michael Opocensky (Gruppe A) und Lukas Johann (Gruppe B).

In der Gesamtwertung gab es auch einen Wechsel an der Spitze: Markus Birnzain hat Spitzenreiter Michael Opocensky um einen Punkte überholt. Die verbliebenen drei Turniere werden also spannend werden.