Ursprünglich für das Frühjahr angesetzt macht die Pro Golf Tour bei den „NÖ Open by perfect eagle“ nun von 6. bis 10. September im Golfresort Haugschlag Halt. 156 Spieler aus 20 Nationen werden dabei sein.

Bereits zum elften Mal kommt die Pro-Tour ins nördliche Waldviertel – aufgrund der Corona-Pandemie mussten aber die NÖ Open wie auch alle anderen Termine verschoben werden. Der Herbsttermin soll nun aber Wirklichkeit werden. Das Turnier selbst wird von 8. bis 10. September gespielt, der Auftakt steigt mit einem mit einem Pro-Am-Turnier am 6. September. Die Haugschlag NÖ Open by perfect eagle sind mit einem Preisgeld von 30.000 Euro dotiert, der Sieger erhält einen Scheck über 5.000 Euro.

„Dass es heuer mit dem elften Antreten der Pro Golf Tour in Haugschlag doch noch klappt, löste bei unserer Mannschaft Begeisterung und viel Optimismus aus, um damit wie in den Vorjahren, ein tolles Turnier zu organisieren“, so Golfresort-Geschäftsführer Hans Geist.