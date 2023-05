Sieg mit Ansage: Zan Luka Stirn triumphierte bei Haugschlag Open

49 Spieler (46 Profis und 3 Amateure) waren es, die nach dem Cut den heutigen Finaltag der Haugschlag NÖ Open by perfect eagle 2023 in Angriff nehmen konnten. Sie wurden wie schon in den beiden vorangegangenen Wettkampftagen von kühlem, aber schönem Wetter in der entscheidenden Phase des Turniers begleitet. Für die Pro Golf Tour war es bereits das 14. Gastspiel im Resort des GC Haugschlag im nördlichsten Waldviertel.

Für den sportlichen Aufputz sorgten die Akteure, die auch heuer mit teils beeindruckenden Leistungen zu überzeugen wussten. Mit dabei waren nach dem Cut noch noch drei heimische Spieler, von denen der oberösterreichische Amateur Florian Schweighofer mit lediglich einem Schlag mehr (-7) als das professionelle Führungsduo Jan Caufourek (Tschechien) und Zan Luka Stirn (Slowenien), beide -8, ins finale Rennen ging. Den beiden Steirern Felix Schulz (-2) und Christoph Kuttnigg (-1) blieben bezüglich Siegchancen eher nur marginale Möglichkeiten.

Im Fokus stand also der Final-Flight der ersten Drei, den Jan Cafourek gleich einmal mit einem Birdie eröffnete und just als Konkurrent Zan Luka Stirn auf Hole 3 nachzog, auf Hole 4 gleich eines draufzusetzen wusste. Den beeindruckenden Blitzstart setzten beide mit einem weiteren Birdie am 5er-Loch fort, doch hier gesellte sich erfreulicherweise auch Österreichs Hoffnung Florian Schweighofer dazu, der bis dahin in Lauerstellung lag.

Cafourek, der selber Mitglied des GC Haugschlag ist und das Golfresort als Testimonial vertritt, agierte entfesselt, spielte nach sechs Löchern sein viertes Birdie, ließ sich auch durch ein nachfolgendes Bogey nicht irritieren und legte als Beweis seiner mentalen Stärke auf Hole 9 sein fünftes Birdie nach. Die unmittelbare Konkurrenz war sichtlich beeindruckt, konnte mit der Präzision des NÖ-Open-Siegers von 2019 nicht bzw. nur schwer mithalten. Allerdings nur bis zur Halbzeit - durch drei Bogeys von Cafourek nahm nämlich das Bild an der Spitze und somit der Kampf um den Sieg eine Wendung, die den Golfsport eben so unberechenbar macht.

Der Slowene Zan Luka Stirn konnte diese dem tschechischen Überflieger letztendlich doch noch erfolgreich bieten. Eine fehlerlose Leistung hielt ihn immer in Schlagdistanz zum Spitzenreiter, und fünf Birdies ergaben schließlich den siegreichen Rest für Stirns ersten Triumph auf der Tour mit 13 Schlägen unter Par gegenüber 12 von Cafourek, dem auch sein siebentes Tages-Birdie am letzten Loch nichts mehr half.

Mit zwei Birdies im Finish zeigte Florian Schweighofer nicht nur seine Nervenstärke, sondern auch sein außerordentliches Talent. 11 Schläge unter Par sicherten dem 19-jährigen Amateur aus Linz den großartigen dritten Platz bei den NÖ Open. „Das ist sicher einer meiner schönsten Erfolge“, freute sich der Oberösterreicher zu Recht. „Es war irrsinnig spannend und lehrreich für mich, mit den zwei Top-Golfern in einem Flight zu spielen und zu spüren, dass man trotzdem sogar um den Sieg mitkämpfen kann. Jetzt muss ich mich aber anderweitig konzentrieren.“ Am kommenden Mittwoch steht für Schweighofer die Matura auf dem Programm.

Die beiden Steirer Felix Schulz und Christoph Kuttnigg beendeten das Turnier mit -4 bzw. -2 unter Par auf den Plätzen 21 und 31.

Über das in schon gewohnter Weise überaus gelungene Turnier freute sich naturgemäß auch der Geschäftsführer des Golfresorts Haugschlag, Hans Geist: „Wir haben wieder einmal eine tolle Veranstaltung gesehen, die alle Erwartungen erfüllt hat. Sowohl für uns als Gastgeber als auch für die Spieler, die hervorragendes Golf gezeigt haben. Mein Dank geht auch ans gesamte Greenkeeping-Team. Sie haben ganz hervorragende Verhältnisse geschaffen, was um diese Jahreszeit im Waldviertel nicht immer leicht ist.“