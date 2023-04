Spitzengolf: Pro Tour gastiert wieder in Haugschlag

Werbung

Nach vier Turnieren in Ägypten feiert die Pro Golf Tour ihre heurige Europapremiere wieder bei den „Haugschlag NÖ Open powered by perfect eagle“ im Golfresort Haugschlag. Das Turnier startet am Montag, 26. April mit diversen Proberunden für die Aktiven, am Dienstag geht es dann richtig los mit dem ProAm Turnier, wofür 20 Startplätze für Flights mit Playing Professionals verlost werden. Dann folgen am Mittwoch und Donnerstag die beiden Turniertage, wo um den Cut gekämpft wird. Der Finaltag findet dann am Freitag, 28. April mit anschließender Siegerehrung statt.

Mit dabei sollte auch der Vorjahressieger Dario Antonisse aus den Niederlanden sein, der schon auf der Meldeliste steht. Wer Österreichs Farben im Waldviertel vertritt, wird man vom Österreichischen Golfverband (ÖGV), vertreten durch Sportdirektor Niki Zitny, erfahren.

Haugschlag-Chef Geist: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“

Die ersten vier Turniere der heurigen Saison wurden in Ägypten gespielt. Beim Auftakt der Red Sea Ain Sokhna Classic, das der Deutsche Christian Bräunig gewann, belegten die Österreicher Felix Schulz (T7), Clemens Gaster (T15) und Maximilian Lechner (T25) durchaus achtbare Ergebnisse. Auf der zweiten Station der Red Sea Egyption Classic dominierte der Franzose Clement Guichard, hier schafften nur zwei Österreicher den Cut, Luca Denk wurde 37. und Christoph Kuttnig holte sich den geteilten Rang 55.

Golfresort-Haugschlag-Geschäftsführer Hans Geist: „Wir spielen auch heuer wieder um einen Preisgeldtopf von 30.000 Euro wobei der Siegerscheck 5.000 Euro beträgt. Die Vorbereitungen für dieses Spitzenevent laufen auf Hochtouren. Das Golfresort Haugschlag ist jedenfalls bestens gerüstet, um dieses Event bereits zum 14. Mal auszurichten. Unsere interne Mannschaft ist neuerlich bestrebt, den Aktiven und der Pro Golf Tour ein tolles Turnier mit großer Begeisterung und Optimismus anzubieten.“

Die Pro Golf Tour wurde im Jahre 1997 gegründet und bietet jungen Top-Amateuren und Golfprofessionals die Möglichkeit, sich weiter an die Spitze heranzuarbeiten. Dieses Sprungbrett haben schon viele Professionals wahrgenommen und sind heute auf der DP World Tour sehr erfolgreich unterwegs.