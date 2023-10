Überraschung im Finale des Sacchetto-Cups: Lamatsch zog vorbei

Anspannung und Nervosität war allgegenwärtig als nach und nach die Spieler zum Finale des Sacchetto-Cups im Golfclub Herrensee eintrafen. Mancher war schon in aller Früh in Litschau auf der Driving Range und am Putting Green beim Aufwärmen und Einspielen zu beobachten.

Um 13 Uhr machten sich schließlich die ersten Gruppen auf den Weg, wobei die Führenden der Gesamtwertung, Michael Opocensky, Markus Birnzzain und Peter Ris in der letzten Gruppe ins Turnier starteten. In sportlich fairer Manier wurden die Favoriten von den anderen Mitspielern auf Loch 18 erwartet.

Doch gewinnen konnte keiner der Favoriten. Im Finale setzte sich mit einer hervorragenden Par-Runde (54 Schläge) Christian Lamatsch durch, holte sich damit auch den Gesamtsieg der neunteiligen Turnierserie von Peter Ris und Thomas Zezula.