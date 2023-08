Wie die Profis: Boindl und Stetzl dominierten in Haugschlag

Als besonderer Golf-Leckerbissen gilt die „Black & White“-Turnierserie im Golfresort Haugschlag. Dabei müssen alle Spieler von jenen Abschlägen spielen, die normalerweise nur von den Profis benutzt werden. Die Herren spielen von den weißen Abschlägen und die Damen von den schwarzen Tees. Dabei wird die Gesamtlänge des Golfplatzes um durchschnittliche 300 Meter erweitert, und viele der Löcher müssen taktisch komplett anders bewältigt werden, als wie man es als Amateur gewohnt ist.

Diesmal war der Course Waldviertel an der Reihe und dort sind besonders die Schlußlöcher 14 bis 18 eine große und schwierige Herausforderung. Am besten bewältigt hat diese Aufgabe der mehrfache Litschauer Clubmeister Sebastian Boindl der mit einer souverränen Parrunde von 72 Schlägen seine Konkurrenten Andreas Pfandler und Harald König klar distanzieren konnte. Bei den Damen war ebenfalls Carolina Stetzl eindrucksvoll an der Spitze und siegte souverän vor Klara Kellner und Edina Mauksch.

Das erste Turnier der Black&White Serie wurde bereits im April im Anschluß an die Progolf Tour gespielt und bei der Gesamtwertung siegte mit insgesamt 146 Schlägen ebenfalls Sebastian Boindl.

Ergebnis Black&White Turnier:Herren: 1. Sebastian Boindl (72 Schläge), 2. Andreas Pfandler (78), 3. Harald KönigDamen: 1. Carolina Stetzl, 2. Klara Kellner, 3. Edina Mauksch