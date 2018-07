Hohen Besuch gab‘s am Donnerstag im Golfresort Haugschlag. Im Vorfeld der U21-Meisterschaft, bei der 250 Kinder und Jugendliche im Norden des Bezirks zusammenkamen, wurde eine „Beat the Pro“-Challenge mit European-Tour-Spieler Matthias Schwab veranstaltet – „Beat the Schwab“.

Dabei traten 14 ausgewählte Nachwuchsgolfer aus dem In- und Ausland unter regem Zuschauer-Interesse gegen den österreichischen Profi-Golfer an.

Der Zuschauerandrang am Haugschlager Inselgrün bei der Clubhaus-Terrasse war bei der „Beat the Pro“-Challenge sehr groß. | Köpf

Gespielt wurde am 18. Loch von Course Haugschlag, aufs Inselgrün vor der Clubhaus-Terrasse. Es ging darum, den 80m-Abschlag näher an die Fahne zu bringen, als Matthias Schwab. Vier Amateuren gelang dies. Die zehn Verlierer matchten sich in einer Putt-Shoot-Out um die restlichen vier Plätze für die nächste Runde.

Da wurde aus dem Bunker Richtung Fahne geschlagen. Nur der Wiener Marcel Mencel kam der Fahne näher als Schwab. Die drei Spieler mit den nächsten Bällen zogen auch ins Finale ein.

Der European-Tour-Spieler Matthias Schwab (rechts: im Gespräch mit Moderator und Nationaltrainer Dominic Angkawidjaja) hatte Spaß in Haugschlag. | Köpf

Dort musste von der Terrasse über das Wasser zur Fahne geschlagen werden. Neben Mencel gelang dies auch dem Tiroler Daniel Schlauer besser als Schwab. Im Stechen setzte sich Schlauer schließlich durch.

Heimsieg für Haugschlag bei U10-Meisterschaft

Tags darauf starteten die internationalen Schüler- und Jugendmeisterschaften. Auch die Vertreter des Golfclubs Haugschlag-Waldviertel konnten überzeugen. Besonders Vaclav Svub, der den U10-Bewerb überlegen gewann.

Auch die übrigen Teilnehmer des GC Haugschlag, Thomas Smicek, Johannes Gisy, Laura Posova, Jonah Husinsky und Laurin Husinsky, konnten ihre Erwartungen erfüllen.

Bei der Schüler- und Jugendmeisterschaft gab‘s mit Vaclav Svub vom GC Haugschlag (vorne, 2.v.r.) im U10-Bewerb auch einen Heimsieg. | privat

Turnierdirektor Hans Kinesberger zeigte sich zufrieden: „Wie immer waren die Golfanlagen perfekt vorbereitet. Wir bedanken uns für die professionelle Zusammenarbeit und die tolle Gastfreundschaft.“

Auch Golfresort-Geschäftsführer Hans Geist zog eine positive Bilanz: „Dieses Event hat über 3.000 Nächtigungen in unsere Region gebracht und war auch ein perfekter Werbeträger für ein internationales Publikum.“