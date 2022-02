Enduro im Steinbruch: Das Ende einer Legende?

Die Enduro-Rennen im Gebhartser Steinbruch waren legendär. Seit zwei Jahren ist pandemiebedingt allerdings diesbezüglich Ruhe im Granitwerk Kammerer. Und auch heuer plant der EC Granitbeißer kein Comeback.

„Wir haben derzeit so viel Arbeit im Steinbruch, dass sich das mit Streckenbau und Renn-Organisation nicht koordnieren ließe“, erklärt Granitwerk-Chef Rudi Kammerer. „Dazu kommt die unsichere Situation mit Corona.“ Diesbezüglich ist der EC Granitbeißer ein gebranntes Kind. Im Frühjahr 2020, als die Pandemie nach Österreich schwappte, musste der Season-Opener Granitbeißer light mehrmals nach hinten verschoben werden, bis er ganz abgesagt wurde. Seither gab es keine Versuche, Rennen zu veranstalten.

„Wir haben das mehr als 20 Jahre gemacht, jetzt ist einmal Ruhe“, lässt Kammerer aufhorchen. Steht am Ende ein generelles Aus der Granitbeißer-Enduros im Raum? So weit geht Kammerer nicht. „Fix ist, dass wir heuer nix planen. Aber natürlich kann ich nicht leugnen, dass man sich ein bisschen daran gewöhnt, wenn man so lange keine Rennen macht.“ -mk-