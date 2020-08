Als Spross des TTC Großdietmanns kennt man Stefan Fegerl. Dass der Unterlembacher Tischtennis-Profi aber auch ein Händchen für das Schachspiel hat, wird den einen oder anderen dann aber doch überraschen. Dabei ist 31-Jährige schon seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Schachsektion des USC Bad Großpertholz. Und am Samstag krönte sich dort auch noch zum Vereinsmeister.

„Dass das gleich so funktioniert, damit hätte ich nicht gerechnet, das hat mich auch sehr gefreut“, schmunzelt Fegerl. „Ich hab‘ ja seit 22 Jahren weder Meisterschaft noch ein Turnier gespielt. Dafür fehlte einfach die Zeit neben Tischtennis.“ Dass es nach so langer Zeit mit der Teilnahme an der 37. Vereinsmeisterschaft klappte, daran war Corona schuld – und eine liebe Einladung von Hubert Prinz und Franz Kropik. Fegerl: „Im Tischtennis gibt‘s derzeit ja keine Spiele, also dachte ich mir, spielst du wieder einmal mit.“

Im Stechen zum

ersten Schachtitel

Ganz unvorbereitet ging Fegerl freilich nicht ins erste Turnier seit 22 Jahren. „Ich spiele fast jeden Tag am PC Schach. Wenn ich im Waldviertel bin, dann auch mit meinem Vater. Schach hat mir immer schon gefallen“, erzählt er.

Die Vereinsmeisterschaft wurde am 15. August im Hahn-Buam-Hof in Bad Großpertholz ausgetragen. Bedingt durch Covid-19 musste der Ablauf etwas adaptiert werden. Trotzdem waren aber spannende Partien zu sehen. Die Entscheidung fiel letztlich im Stichkampf. Dabei setzte sich Stefan Fegerl vor Hubert Prinz und Rudolf Rausch durch. Beim Nachwuchs blieb Andreas Kolm vor David Marschalek und Lukas Dienstl erfolgreich.

„Ich möchte mich bei Hubert Prinz und Franz Kropik, der wie immer die Turnierleitung geschupft hat, für die Einladung bedanken. Ich bin glücklich, jetzt auch im Schach einen Titel gewonnen zu haben“, betonte Fegerl. Im Tischtennis ist er ja schon mehrfacher Preisträger – auch bei der Dietmannser Tischtennis-Ortsmeisterschaft, die er mittlerweile aus Zeitgründen, wenn dann, nur mehr als Zuschauer und Ratgeber besucht.

Im Tischtennis wird‘s für Fegerl am ersten September-Wochenende wieder ernst. Da startet die Deutsche Tischtennis-Bundesliga. Auch im Schach soll es Bad Großpertholz und die übrigen Waldviertler Teams im September wieder losgehen.