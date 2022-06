Golfer nutzten den Heimvorteil

Werbung

Die „Heart of Golf“-Turnierserie machte Station im GC Haugschlag-Waldviertel. „Heart of Golf“ ist der Zusammenschluss aller Golfplätze im Nordosten Niederösterreichs sowie im umliegenden Grenzgebiet von Tschechien und repräsentiert insgesamt elf Anlagen. Bei dieser Turnierserie kann man besonders wertvolle Preise gewinnen, zum Beispiel das ganzjährige Gratis-Spielrecht auf allen Heart of Golf Anlagen für 2023. Schlussendlich konnten die Mitglieder vom GC Haugschlag ihren Heimvorteil großteils nützen und in den meisten Kategorien gewinnen. Zusammengezählt wird aber erst im Herbst, wenn alle elf Turniere der Heart of Golf Serie gespielt worden sind. Den Gesamtsieg „Brutto“ holten sich diesmal Heike Puntigam und Harald König, beide vom GC Haugschlag-Waldviertel. Die weiteren Siege gingen an Max Ferdinand Richter (GC Wien/Gruppe A), Helmut Graf (Gruppe B) und Matthias Gabler (Gruppe C), beide GC Haugschlag.