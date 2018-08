Am Wochenende war auf der WM-Strecke in Heinrichs wieder Geschicklichkeit gefragt. Comeback kam sehr an.

Experiment gelungen! Die erste Bike-Trial-Veranstaltung in Heinrichs bei Weitra am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Den Zuschauern hat‘s gefallen, den Fahrern hat‘s gefallen und die Punkterichter waren von den Leistungen begeistert“, bilanziert Organisator Christian Pascher.

30 Fahrer waren am Start, einer kam aus Tschechien, die weiteste Anreise hatte aber ein Osttiroler, auch aus Innsbruck war ein Fahrer da. „Es war eine sehr nette Atmosphäre. Jeder freut sich für den anderen“, sagt Pascher, der selbst am Sonntag Zweiter in der blauen Spur wurde – sein bestes Karriereergebnis. „Darüber habe ich mich sehr gefreut.“ Am Samstag musste er als Fünfter Sohn Valentin den Vortritt lassen.

Fahrer waren begeistert

Das Schnupper-Angebot in der Anfängerspur kam sehr gut an. „Es waren viele Burschen aus der Umgebung da, die jetzt anfangen möchten“, so Pascher.

Gefahren wurde auf der ehemaligen WM-Strecke im „Biecherl“ und Wald. Eine absolute Naturstrecke – Querung der Piste durch eine Schafherde während des Bewerbs inklusive –, die bei den Fahrern sehr gut ankam. „Etwas ganz anderes, als immer nur auf Paletten zu fahren“, hörte man von vielen Fahrern. „Sie waren begeistert“, sagt auch Pascher, „haben so ein Gelände noch nirgends gesehen.“

Deshalb ist eine Neuauflage 2019 nicht ausgeschlossen. Bestätigen will Pascher noch nicht.