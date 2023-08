Der Rekord-Europameister ließ in Karlstift die Späne fliegen

Immer am 15. August fliegen im Holzhackerdorf Karlstift die Holzspäne. Seit vielen Jahren findet an diesem Feiertag der Holzhackerwettbewerb zwischen Waldviertel und Mühlviertel statt. Heuer bereits zum 29. Mal. Neun Zweierteams waren diesmal in der Veranstaltungsarena des Fremdenverkehrsvereins Karlstift dabei, darunter drei Damenteams und auch wieder zwei Teams aus Tschechien.

Den Sieg holte sich das Team „Wimberger & Co.“ mit Rekord-Europameister Armin Kugler aus Steinbach (Gemeinde Brand-Nagelberg) und Johannes Maurer, beide aus DER Holzsport-Talentschmiede Österreichs in Langschlag. Sie holten 42 Punkte. Rang zwei ging an das oberösterreichische Team „Hello Kitty“ (38 Punkte) und das Podest komplettierten die „Czech Guns“ (33).

Unter den Damenteams waren die Tschechinnen die besten. Das Team belegte in der Gesamtwertung den sechsten Platz. Das österreichische Team „Des wird scho wos“, bestehend aus den beiden 16-jährigen Freundinnen Janina (Bezirk Gänserndorf) und Elena aus Ulrichs, traten zum ersten Mal bei so einem Bewerb an, brachten dementsprechend keine Erfahrung mit. Sie schlugen sich aber tapfer. Gesamtrang acht ging an das zweite österreichische Damen-Team, das mit aufgeklebtem Bart auf Rang acht kam.

Neben dem Holzhackerwettberb fand auch wieder eine Oldtimerschau mit Ausfahrt und Vorstellung der Fahrzeuge statt. FVV-Obmann Manfred Grill freute es, dass ihm 70 Helfer bei dieser Veranstaltung zur Seite stehen, bei denen er sich offiziell bedankte. Im Rechenzentrum hinter dem Tisch mit den Pokalen hatte das Auswertungsteam alle Hände voll zu tun. In den Pausen und zum Abschluss unterhielten die Martinsberger Schuhplattler die unzähligen Gäste.