Kugler erstmals seit 2019 nicht Europameister

Erstmals seit 2019 heißt der Eurojack-Europameister nicht Armin Kugler. Damals lieferte er sich zwar ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Christophe Geissler, musste dem Schweizer wegen Terminproblemen aber den Vortritt lassen. Heuer wurde dem Steinbacher Rekord-Europameister wieder der enge Terminkalender zum Verhängnis. Während der Eurojack-Tross seine Finale in Schüttertal in Deutschland bestritt, war Kugler bei der Stihl European Trophy in Polen im Einsatz, schied im Achtelfinale um acht Sekunden gegen den Belgier Koen Martens aus.

Damit war aber schon im Vorhinein klar, dass der 31-Jährige seinen Eurojack-Titel nicht verteidigen wird können. Neuer Europameister ist somit sein Schweizer Dauerkonkurrent Severin Bühl. „Es ist schade, dass die Termine zusammengefallen sind, Armin in Schüttertal nicht dabei war“, sagt Eurojack-Obmann Manuel Haumer, der für die Waldviertler aber dennoch positiv Bilanz zieht: „Wir haben drei Sportler in den Gesamt-Top 10!“ Neben Kugler, der letztlich Fünfter wurde, holte Lukas Wagesreither Rang sieben, Johannes Maurer belegte Platz zehn.

Lukas Wagesreither aus Rappottenstein holte Eurojack-Gesamtrang sieben. Foto: Eurojack

Starke Leistungen legten auch die Frauen hin. So verteidigte Silvia Rentenberger ihren EM-Titel im Kletterbewerb - mit der maximalen Punkteausbeute aus den drei EM-Stationen. Ein Podestplatz wäre auch für Juliana Einfalt möglich gewesen, sie musste aber die vorletzte Station in Jihlava auslassen, sich letztlich mit Rang sechs begnügen. Für das Finale in Schuttertal findet Haumer nur positive Worte: „Der Bewerb war top-organisiert, die Stimmung sehr gut. Generell waren es gute Wettkämpfe.“

Die Waldviertler Holzsportler legen nun schon den Fokus auf die nächsten Höhepunkte der Saison. Anfang September steigt in Seefeld in Tirol die Staatsmeisterschaft, wo der Titel in den vergangenen Jahren immer nur über Armin Kugler gegangen ist, sondern diesmal auch erstmals wieder genug Starterinnen dabei sind, um eigene Frauen-Bewerbe auszutragen. Tags darauf findet wieder der Stihl Nations Cup statt. Und im November steigt als letzter Höhepunkt die Weltmeisterschaft in Stuttgart.