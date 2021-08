Die Stihl Timbersports Bewerbe in der Münchner Motorhalle waren am Sonntag wieder fest in Waldviertler Hand. Allen voran holte sich Armin Kugler aus Steinbach (Gemeinde Brand-Nagelberg) seinen siebenten Staatsmeistertitel. Er löst damit seinen Teamkollegen Josef Laier ab, der sich 2019 bei der bislang letzten Staatsmeisterschaft zurück an die Spitze der österreichischen Holzknechte gekämpft hatte.

Zwischen Arbeit und Training. „Coole Sache, dass ich jetzt schon sieben Titel habe“, grinst Armin Kugler durchs Telefon. Kaum aus München zurück saß er am Montag schon wieder am Harvester – Sturm-Aufräumarbeiten in Hoheneich. „Wahnsinn, wie es heuer zugeht!“, sagt er mit Verweis auf die viele Arbeit, die die Wetterkapriolen mit sich bringen. „Es war gut, dass ich wieder richtig mit dem Training beginnen konnte. Das viele Sitzen im Harvester war für meine Fitness natürlich nicht gut.“ Seit Beginn der Corona-Pandemie waren Trainings praktisch nur daheim möglich, mit dem Team in der Halle in Langschlag ging nichts – immerhin drei Bewerbe gab es im Vorjahr. „Aber alles wie auch am Sonntag ohne Publikum, nur mit Kameras. Das kann nix! Da kommt keine Stimmung auf“, sagt der Steinbacher. „Heuer bin ich seit drei, vier Monaten wieder intensiv dabei, habe sehr gut trainiert.“

Top-Leistungen zum Start. Das zeigte sich gleich beim ersten Wettkampf des Jahres. Bei der Staatsmeisterschaft lag der Rekord-Europameister in fünf Disziplinen vorne, stellte im Springboard eine Saisonbestzeit auf (59:25sek). Einzig im Stock Saw kam er nur auf Rang fünf. „Ich hab heuer viel Wert auf konstante Leistungen in allen Bewerben gelegt. Das ist mir sehr gut gelungen“, fasst er zusammen. „Nur ja keine Disqualifikation riskieren!“

Eine solche an der Hot Saw kostete ihm nämlich 2019 den ÖM-Titel – und die WM-Quali. Damals rückte Josef Laier an seine Stelle. Der Oberlembacher war auch heuer wieder stark drauf, belegte in der Endabrechnung den vierten Rang, nur zwei Punkte am Podest vorbei.

Wagesreiter bei Rookies ohne Fehler. In Waldviertler Hand war dann auch der Nachwuchsbewerb „Rookies Championship“. Hier zeigte der Rappottensteiner Lukas Wagesreiter eine perfekte Vorstellung, gewann alle vier Disziplinenwertungen. „Luki hat sich wirklich ganz stark präsentiert“, zollte Kugler Respekt. „Leider hatte Juliana etwas mit der Nervosität zu kämpfen, sonst wär bei ihr auch mehr drin gewesen.“ Dennoch zeigte Juliana Einfalt gute Leistungen, kam im Women’s Cup auf Rang vier, nur zwei Punkte vom Podest entfernt.

Wie es jetzt mit den Holzsport-Bewerben weitergeht, ist aufgrund möglicher Reisebeschränkungen nicht fix. Im September soll in der Schweiz die Eurotrophy stattfinden (Qualibewerb für die Worldtrophy in Wien; Frühjahr 2022), im Oktober die WM durchgezogen werden. „Stihl will es durchziehen. Die Australier haben aber zum Beispiel aktuell ziemliche Einreisebeschränkungen“, erklärt Kugler. Den ersten Eurojack-Wettkampf gibt’s wohl erst im Frühjahr 2022 bei der Wieselburger Messe. So der Plan.