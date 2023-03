Agility: Toller Start ins Frühjahr für Martina Simon

Werbung

Der Start in die Frühjahrssaison verlief für die Agility-Staats- und Landesmeisterin Martina Simon vom Hundeclub Schrems sehr gut. Beim Winterturnier in Neuhofen an der Krems holte sie drei Siege in den Tageswertungen der Einzelturniere und damit auch den Gesamtsieg. Sie holte den Winterpokal zum Hundeclub Schrems.

Mit einem Sieg im 1. Cupbewerb der ÖHU Agilityturniere 2023 legten Martina Simon und ihr vierbeiniger Partner Hely im Bewerb AG 3 Medium bereits den Grundstein für die nächsten Erfolge. Mit im Sog des Erfolges – Erni Grötzl mit Hund Gina. Sie erreichte in Hagenbrunn in der Klasse AG Senior Large den vierten Platz.