Hundeclub Schrems: 50er Feier wurde nun nachgeholt

Werbung

Der Hundeclub Schrems feierte 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Coronabedingt fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten erst am vergangenen Samstag im Rahmen der Abschlussprüfungen der Frühjahrskurse statt.

Es war eine kleine Gruppe von Hundefreunden, die sich vor 50 Jahren zusammenschloss und 1971 den „Spaniel- und Jagdgebrauchshundeclub“ in Schrems gründete, mit dem Ziel, sich mit allen Belangen der Hundezucht und der richtigen Hundehaltung zu befassen. Im Laufe der Jahre rückte die Hundeausbildung aller Rasse- und Nichtrassehunde immer mehr in den Vordergrund. Hundesport wurde zum Thema. 1979 wurde dem Rechnung getragen und der Verein in „Hundeclub Schrems“ umbenannt.

Der Hundeclub Schrems ist heute eine zertifizierte Ausbildungsstätte der Österreichischen Hundesport Union mit geprüften Trainern. Für die Ausbildungskurse stehen den Teilnehmern vier Kursplätze zur Verfügung. Ein geschultes Team mit Trainern sorgt für die optimale Hundeausbildung.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch die Clubmeister 2022 ermittelt: Die Titel gingen an: Barbara Bozek mit Amazing Toco Aloysha (Begleithunde 1), Anja Lavicka mit Cevin Honey Rose (Agility), Barbara Bozek mit Cevin Honey Rose (Breitensport) und Christian Zimmel mit Lenny (SPFH I). Zum Vergnügen der Zuseher absolvierten zum Ende der Veranstaltung die Teilnehmer an der Clubmeisterschaf in Gruppen einen „Tunnellauf“. Dabei war ein Parcours zu bewältigen, bei dem die Hunde durch aufgestellte Agility-Tunnel laufen mussten.

Den sportlichen Sieg trug die Gruppe „Gelb“, bestehend aus Susanne Traxler mit Murphy, Gregor Litschauer mit Hitch, Martina Haider mit Amy, Babsi Bozek mit Toco und Eva Meindl mit Toni davon.