Auch dieses Jahr lockte der in Österreich einzigartige „IronDog“ zahlreiche Besucher an. Schon zum neunten Mal fand der Hund-Mensch-Triathlon, bei dem der Spaß am Sport mit Hunden und die Beziehung Mensch-Hund im Vordergrund stehen, in Hörmanns bei Litschau statt.

130 Starter aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Niederlande, Italien, Schweiz, England und Ungarn waren am Wochenende mit dabei, gaben sich die 150m Schwimmen, 4,5km Radfahren und 4km Laufen.

Von der Dogge bis zum Jack-Russell-Terrier waren wieder Hunde verschiedenster Rassen dabei. Erstmalig gab es heuer eine Erinnerungsmedaille für jeden Teilnehmer sowie eine Versteigerung von Sachpreisen.

"Es war wieder eine gelungene Veranstaltung"

Die Einnahmen dieser Versteigerung kommen dem Verein zu Gute – geplant ist, damit nächstes Jahr, zum Jubiläum, das Rahmenprogramm zu strecken.

Christian Vajk vom Veranstalterteam der Union Racedogs Austria zog zufrieden Bilanz: „Es war wieder eine gelungene Veranstaltung und es freut uns besonders, dass wieder so viele Teams teilgenommen haben.“ Außer zwei kleineren Verletzungen beim Nachtlauf gab es keine Vorfälle.

Die Siege bei den Veteranen gingen an: Jennifer Wiegand, Ivo Neubert (Triathlon Bike), Maria Müller, Bernd Spring (alle GER; Triathlon Scooter), Petra Bergauer (AUT) Matthias Wehrstedt (Duathlon Bike), Sina Borchers (beide GER), Marcel Aemisegger (SUI; Duathlon Scooter).

Bei den Rookies (erstmals beim IronDog dabei) gab es im Bike-Triathlon mit Matthias Neuwirth aus Reingers sogar einen Heimsieg. Den Damenbewerb gewann Joana Ziegenaus (GER). Die weiteren Sieger: Anne Hartmann (GER), Luca Pilato (ITA; Triathlon Scooter), Sabine Wunderlich, Werner Fischhaber (beide GER; Duathlon Bike), Radka Janovska (CZE), Rinaldo Marioli (ITA; Duathlon Scooter).