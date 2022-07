Im Vollmond-Schein durch die Gmünder City

Werbung

Zwei Jahre musste der LT Gmünd nach der so erfolgreichen Premiere 2019 warten, um den Werbeprofi Moonlightrun wiederholen zu können. Heuer wird aber wieder im Mondschein durch die Gmünder Altstadt gelaufen – diesmal sogar im Vollmond-Schein. Der zeigt sich nämlich am 12. August.

Der infolge des Endes des Schlossparklaufs aus der Taufe gehobene Nachtlauf durch die City wurde gleich zum Start vor drei Jahren ein voller Erfolg mit 250 Läufern (heuer sind bereits 150 angemeldet) und vor allem auch unzähligen Zuschauern, die nicht nur den Lauf, sondern auch die Moonlight-Party im Festzelt, durch das auch wieder die Laufstrecke führen wird, danach zu einem stimmungsvollen Event machten.

Rundherum werden im stimmungsvollen, sommerlichen Ambiente rund um den Gmünder Stadtplatz zudem etliche Dinge geboten. Von Beleuchtung im Schlosspark bis zur Live-Musik mit „Rosi & Hansi“ bei der Moonlight-Party.

Am Konzept hält das Gmünder Laufteam fest

Gelaufen wird nicht auf Zeit, sondern auf Distanz. Wer in 45 Minuten die meisten Runden abspult, hat gewonnen. Die 1,4 Kilometer lange Runde ist dieselbe wie 2019: Aus dem Zelt bei Start und Ziel auf dem Stadtplatz raus geht‘s für die Läufer durch die Kirchengasse und dann den halben Schlossberg rauf, ehe es rechts in einen Hinterhof geht, von wo aus die Läufer in den Schlosspark kommen. Am Schloss vorbei geht‘s wieder zurück auf den Stadtplatz.