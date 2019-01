Stefan Fegerl: 2018 ist mit dem Herbstmeistertitel sehr schön zu Ende gegangen, 2019 hat mit dem Cupsieg sehr schön begonnen. Jetzt die Vertragsverlängerung. So kann es weitergehen!

Sie haben den Cupsieg angesprochen. Dieser war besonders für die TTF sehr emotional.

Fegerl: Es war ein sehr besonderer, schöner Erfolg. Ochsenhausen hatte den Bewerb seit 15 Jahren nicht mehr gewonnen, seither zehn Finals verloren. Dementsprechend groß waren die Erleichterung und die Emotionen nach dem Sieg.

Bei Borussia Düsseldorf waren Titel ein Muss. Bei Ochsenhausen gibt man sich mit kleineren Brötchen zufrieden. Jetzt hat man im Cup Düsseldorf ausgeschaltet, ist in der Bundesliga auf Augenhöhe. Denkt man da nicht auch an den Meistertitel?

Fegerl: Natürlich denken wir daran. Er ist auch ein kleines Ziel. Großer Favorit ist aber Düsseldorf, wo Timo Boll immer noch das Maß aller Dinge ist. Wir wollen unbedingt ins Finale. Dort kann dann ohnehin alles passieren.

In Ochsenhausen werden viele Dinge anders gehandhabt als in Düsseldorf. Das war ja einer der Gründe für den Wechsel. Ein halbes Jahr ist seither vergangen. Wie groß war die Umstellung?

Fegerl: Ehrlich gesagt, habe ich mich viel schneller eingelebt, als ich dachte. Die Verhältnisse zu den Trainern und den anderen Spielern und generell in Ochsenhausen sind großartig. Das hat es mir auf Anhieb sehr leicht gemacht. Ein Vorteil ist auch, dass wir keine Champions League spielen. Deshalb kann ich öfter zuhause bei meiner Familie sein und die Anreisen sehr flexibel gestalten. Ich fahre mit dem Auto, bin in fünf Stunden von Wien in Ochsenhausen. Das macht es organisatorisch viel leichter, als immer auf ein Flugzeug warten zu müssen wie bei Düsseldorf. Den Unterschied merke ich jetzt gerade wieder sehr, weil ich im Winter dann doch nicht immer selber fahre. Ein zu hohes Risiko will ich auch nicht eingehen…

Und sportlich lief es ja auch gut…

Fegerl: Die Ergebnisse waren sehr in Ordnung. Daheim haben wir alle Spiele gewonnen. Wir waren seit Saisonbeginn immer Tabellenführer (am Sonntag war Ochsenhausen spielfrei, wurde von Düsseldorf überholt; Anm.). Da könnte man meinen, dass es am Team nicht viel zu ändern gibt. (schmunzelt) So waren aber auch die Gespräche mit der Vereinsleitung. Es ist alles sehr harmonisch verlaufen. Beide Seiten waren an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert. Wir waren uns schnell einig.

Wie profitieren Sie von den Gegebenheiten in Ochsenhausen? Wie haben Sie sich weiterentwickelt?

Fegerl: In Ochsenhausen kann ich viel mehr vor Ort trainieren. Das allein bringt schon viele Vorteile. Ohne Champions League fällt auch viel punktuelle Vorbereitung weg. Man kann mehr trainieren. Und natürlich bleibt auch mehr Zeit für mich, bei meiner Lebensgefährtin und unseren Kids zuhause zu sein – bis zu 20 Tage mehr, als es bei Düsseldorf gegangen wäre. Das ist mir sehr wichtig. Louis fängt im Herbst mit der Schule an. Natürlich habe ich noch sportliche Ambitionen, besonders im Hinblick auf Olympia, aber die Prioritäten verschieben sich, wenn man eine Familie hat.

Welche Ambitionen gäbe es da? Fegerl: Während der Zeit in Düsseldorf ist meine Einzelkarriere etwas ins Stocken geraten, weil der Klub Priorität hatte und ich kaum Turniere spielen konnte. In Ochsenhausen kommt man mir da entgegen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Monat ein Turnier zu spielen, damit ich in der Weltrangliste schlagkräftig bleibe (aktuell ist er 58.; Anm.). Du siehst im Vergleich mit den Besten der Welt auch, woran du noch arbeiten musst. Ich will in der Weltrangliste wieder weiter nach vorne. Und Olympia 2020 in Tokio naht ja auch…