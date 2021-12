Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Gmünd

Xandi Meixner radelt 13.333 km

Breitenbergerin (50) schraubt Weltrekord an monatlichen Kilometern in lichte Höhen.

Zwischen 17. August und 15. September ist der Donauradweg Alexandra Meixners Zuhause – oder besser gesagt: ein 6km langer Streifen davon zwischen Hollenburg und Traismauer. Dort erradelt sich die Ärztin aus Breitenberg bei St. Martin den nächsten Weltrekord, knackt die Bestmarke für die meisten gefahrenen Kilometer in einem Monat („highest monthly mileage record“).

Bei 13.333,3 Kilometern lässt sie sich am 15. September gegen Mittag selbst die Ziellinie aufzeichnen, beendet das Projekt nach einer starken sportlichen Leistung mit einer schönen Zahl. Den Weltrekord hat sie da längst in der Tasche, der liegt bei 12.894km. Letztlich spult Xandi Meixner täglich durchschnittlich 444km ab (zwischen 470 und 420).

Und das alles auf dem 6km-Abschnitt des Donauradweges zwischen dem Segelklub in Traismauer, wo das Basiscamp untergebracht ist, und dem Porto Velo in Hollenburg. Hin und zurück. Jeden Tag von 4 Uhr früh bis etwa 22 Uhr.

Dass trotz des vor allem in den ersten Tagen miesen Wetters und viel Gegenwind kein Kater aufkommt, dafür sorgen eine Menge freiwilliger Windschattenfahrer auf der Strecke – und den „Sturmschattenheroes“ entwickelt sich ein regelrechter Hype. „Von der Gesamtstrecke war ich etwa ein Prozent alleine unterwegs“, sagt Meixner, die sich mit dem Altersklassenrekord (bis dahin 6.471,2km) am 15. Tag zusätzliche Motivation holt – sie schraubt die 50+-Marke letztlich in lichte Höhen.

Knapp vor dem Start ist sie noch nervös. „Die Fahrerei, der Schlafentzug…“, räumt sie im NÖN-Gespräch ein. In der Nachschau spricht Meixner von ihrem emotional schönsten Projekt überhaupt: „Wie wildfremde Menschen binnen kürzester Zeit zu Freunden werden konnten – wunderschön!“

Pionier stellt den Betrieb ein

Streitigkeiten bringen DFC Heidenreichstein zu Fall.

Im 40. Bestandsjahr implodiert der DFC Heidenreichstein. Dem österreichischen Frauenfußball-Pionier und jahrelangen Bundesligisten werden interne Streitereien zum Verhängnis, Diese brechen im Frühjahr auf, als eine Gruppe an Sektionsleiter und DFC-Gründer Robert Redl vorbei eine Spielgemeinschaft mit Thaya installieren will. Das scheitert – weil Bruderverein FC Heidenreichstein Redl den Rücken stärkt. Die Gräben sind aber zu tief. Nach einer Spielerinnen-Revolte muss Redl den Spielbetrieb einstellen. Der Großteil der Spielerinnen wechselt nach Schrems.

Gleichzeitig nehmen in Eibenstein und Amaliendorf zwei Hobbyteams den Betrieb auf.

Ein letztes Mal auf der großen Bühne

Das Jahr 2021 wird Stefan Fegerl so schnell nicht vergessen. Erst zwingt ihn eine Nervenverletzung in der Schlaghand nach starken Vorstellungen für Bergneustadt in der Deutschen Bundesliga zu einer Pause. Der Unterlembacher verlässt deshalb in weiterer Folge den Verein – auch um sich voll auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten zu können. Das Mixed-Doppel mit Sofia Polcanova wird Fegerls letzter Auftritt auf der großen Bühne. Der dauert kurz: Gegen die späteren Gold-Gewinner Jan Mizutani und Mima Ito aus Japan kommt das Aus in der ersten Runde. Danach tauscht Fegerl Schläger mit Schreibtisch, nimmt seinen Posten als neuer ÖTTV-Vizepräsident in Angriff, zu dem er im Zuge eines Machtwechsels beim Verband bereits Mitte Juni gewählt worden ist.

Zwei Bundesliga-Kicker

Lange Jahre ist der Bezirk Gmünd gar nicht in einer der beiden Fußball-Bundesligen vertreten. Ab dem Sommer dafür sogar zweifach. Dominik Weixelbraun (mittlerweile 18) aus Kirchberg wechselt nach Abschluss der Akademie in St. Pölten zum FC Juniors OÖ in die 2. Liga, setzt sich als 17-Jähriger beim LASK-Ableger auf Anhieb durch. Der Stürmer kommt für die Linzer 14-mal zum Einsatz, zwölfmal von Beginn weg und erzielt drei Tore. Ebenfalls den Schritt in die zweithöchste Spielklasse wagt der St. Martiner Dennis Schmutz, der nach dem Abschluss der Red-Bull-Akademie in Salzburg eine Saison beim SC Zwettl in der Landesliga spielt. Im Sommer wechselt der Offensivgeist zum SV Horn in die 2. Liga, bringt es im Herbst auf zwölf Einsätze.

Fußball-Topklubs schwächeln

So gut der ASV Schrems beim Abbruch der Saison 2020/21 in der 1. Landesliga dastand (Rang drei!), so schlecht kommt er in der neuen Saison in die Gänge. Auch befeuert von etlichen Ausfällen legen die Granitstädter unter dem neuen Trainer Jürgen Prüfer eine schlechte Herbstsaison hin. Der einzige Sieg gelingt in der sechsten Runde, dank sechs Unentschieden hält sich der ASV einigermaßen in Schlagdistanz. Am Ende der Herbstsaison kehrt Herbert Zimmel als Sportlicher Leiter zurück, ersetzt Wolfgang Dürnitzhofer.

Nur marginal besser läuft es für den SC Amaliendorf in der 2. Landesliga West. Der neue Klub von Ex-Schrems-Trainer Edgar Eichler gewinnt viermal, punktete darüber hinaus aber nur einmal. Ausfälle, Formschwankungen und mentale Probleme bringen den SCA in Abstiegsgefahr.

Race Around NÖ

Die dritte Auflage des RAN mit Start und Ziel in Weitra wird im Mai mit 180 Startern ein Riesenerfolg. Den Sieg holt sich zum zweiten Mal Ultrarad-Legende Christoph Strasser (Bild).

Zum Geburtstag ganz oben

Während Schrems und Amaliendorf schwächeln, legt der SC Gmünd eine Herbstsaison nach Maß hin, verliert nur ein Spiel und krönt sich genau rechtzeitig zur Feier anlässlich des 20-jährigen Fusionsjubiläums zum überlegenen Herbstmeister in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel.

Eisgarn hört auf

Wegen Spielermangels muss der SV Eisgarn den Spielbetrieb einstellen. Der Klub aus dem Norden des Bezirks, der viele Jahre in der 3. Klasse Hornerwald erfolgreich gewesen ist, hört drei Jahre nach deren Auflösung und Neustart-Versuchen in beiden Waldviertler 2. Klassen auf.

Taskin und Rosenauer die Sportler des Jahres

Mit insgesamt mehr als 720.000 abgegebenen Online-Stimmen ist die NÖN-Sportlerwahl wieder ein voller Erfolg. Im Bezirk Gmünd räumen die Fußballer groß ab. Die Schremserin Dilan Taskin (damals beim SV Horn, mittlerweile beim USV Neulengbach) wiederholt ihren Vorjahressieg in der Frauenwertung. Bei den Männern gewann Arthur Rosenauer vom SC Amaliendorf.

Zurück an der Spitze

Armin Kugler holt sich im August in München den Staatsmeistertitel im Holzsport. Es ist der siebente Staatsmeistertitel des Holzknechts aus Steinbach (Gemeinde Brand-Nagelberg). Auf seinen sechsten Europameistertitel muss der 30-Jährige hingegen noch warten. Auch 2021 fallen alle Eurojack-Bewerbe aus.

Stihl Timbersports

Spitzengolf-Turniere

Die heimischen Golfplätze locken auch heuer wieder renommierte Turniere an. Den Anfang macht im April die Pro-Tour im Golf-resort Haugschlag. Bei den zwölften Haugschlag NÖ Open gewinnt der Schweizer Marco Iten. Im Golfclub Weitra macht im September zum dritten Mal die PGA of Austria Halt. Heuer wird ein Championship-Turnier ausgetragen, das der Salzburger Lukas Lipold gewinnt.

Die besten Schlingler

Nach der Premiere 2020 wiederholen die Schlingel-Amazonen aus Hörmanns bei Weitra auf Ibiza den Sieg bei der Europameisterschaft im Schlingeln –eine traditionelle Art des Steinschleuderns auf Zielscheiben.

Dünner Ausdauersport-Kalender

Generell ist der Kalender für Ausdauersportler im Waldviertel 2021 relativ locker befüllt. Im Bezirk Gmünd fallen pandemiebedingt überhaupt alle Events aus. Neben den Großevents Gmünder Silvesterlauf, Waldviertler Eisenmann und Gmünder Moonlightrun fallen auch sämtliche kleineren Veranstaltungen wie Herrensee-Lauf, Blockheide-Crosslauf oder Reingerser Friedenslauf aus.