Knapp 180 Karateka aus 14 Vereinen aus ganz Niederösterreich kamen am 24. November in der Schremser Stadthalle zu den 25. Kyumeisterschaften zusammen. Veranstalter dieser Schüler-Landesmeisterschaften war die Union Shitei Karate Oberes Waldviertel mit Präsidentin Tamara Boigenzahn an der Spitze, die unter anderem auch Bürgermeister Karl Harrer bei dieser Großveranstaltung, die bereits zum zweiten Mal in der Granitstadt stattfand, begrüßen konnte.

Bei dieser Veranstaltung gab es bei den fünf Bewerben in den Hauptstilrichtungen, gab es viel Interessantes für die Zuschauer. In der Kyu-Meisterschaft gingen die Träger der bunten Gürtel (weiß bis braun) an den Start. Bei der stilrichtigen Meisterschaft gab es tolle Szenen, von den Trägern des Dan, an den schwarzen Gürteln zu erkennen. Für die Kinder gab es Kumite, wo sie mit Tritten und Schlägen gegen zwei auf einem Stock befestigten Bällen ihr Können zeigen mussten. Eine sehr interessante und vor allem ansprechende Kampfart, wurde bei den Kubudo-Meisterschaften geboten. Hier wird eine sehr alte Waffenkunde aus Okinawa dargestellt, wie früher die Bauern, mit einfachen Mitteln, wie Holzstöcken, sich gegen die schwer bewaffneten, gut ausgebildeten Samurai verteidigten.

Positive Bilanz zur Landesmeisterschaft gezogen

Ganz starke Vorstellungen bot da am Samstag Bushido Echsenbach, der sich auch den Sieg in der Vereinswertung sicherte. Union Shitei Karate Oberes Waldviertel belegte dort Rang fünf. Bester Einzelkämpfer war Christoph Scheuch von Mugendo Karate aus Pyhra mit fünf Siegen und einem zweiten Platz, gefolgt von der Echsenbacherin und vierfachen Siegerin Michaela Stiegler. Beste Shitei-Karateka war Ella-Maria Kahl mit zwei Siegen und je einem zweiten und dritten Platz auf Gesamtrang neun.

Veranstalterin Tamara Boigenzahn zeigte sich stolz und zufrieden mit den Darbietungen und zog positive Bilanz zur Landesmeisterschaft.