„Klapp:ing“ Color the Night rockten Weitra

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

„Color the Night“ sorgte zum „Klapp:ing“-Start für gute Stimmung in Weitra. Das freute auch die Organisatoren. Foto: privat

W itterungsbedingt startete das „Klapp:ing“ am Weitraer Rathausplatz erst am Samstag in die neue Saison.