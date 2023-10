Amaliendorfer Oliver Apfelthaler eroberte WM-Bronze

Einen großen Erfolg konnte der aus Heidenreichstein stammende und jetzt in Amaliendorf lebende Oliver Apfelthaler für sich verbuchen. Bei der kürzlich in Wien stattfindenden WM im Kraftdreikampf konnte der Athlet in seiner Gewichtsklasse mit dem 3. Platz die Bronzemedaille erobern und war auch bester österreichischer Teilnehmer.

Apfelthaler, der auch schon bei den Staatsmeisterschaften und diversen anderen Wettkämpfen erfolgreich war, schaffte dabei beim Bankdrücken 125kg, absolvierte mit 190 kg die Kniebeuge und stemmte schließlich beim Kreuzheben 250 kg. „Ich absolviere pro Jahr etwa 3 Wettkämpfe, aber diese WM-Medaille ist natürlich der Höhepunkt in meiner Laufbahn,“ so Apfelthaler, der sich freut, dass sein tägliches Training sich nun bezahlt machte.